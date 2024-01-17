Tokat\'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

16:30 •
"Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor•
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin ikametlerindeki aramalarda 40 gram sentetik uyuşturucu, 806 sentetik hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.
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