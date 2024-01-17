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Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 40 gram sentetik uyuşturucu ve 806 sentetik hap ele geçirildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.

Tokat\'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
17.01.2024 - 16:27,  Güncelleme: 16:30
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin ikametlerindeki aramalarda 40 gram sentetik uyuşturucu, 806 sentetik hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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