Tokat'ın Mostar Köprüsü: Tarihin İzlerini Taşıyan Leylekli Köprü

Tokat'ın "Mostar Köprüsü" tarihin izlerini taşıyor
TOKAT - Tokat'ın "Mostar"ı olarak bilinen Leylekli Köprüsü, mimari yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Köprü Roma ve Bizans döneminin izlerini taşıyor.
Tokat'ın Niksar ilçesindeki Çanakçı Çayı üzerinde tek kemer gözlü ve yarım daire şeklindeki Yılanlı Leylekli Köprüsü, tarihin izlerini taşıyor. Yapım tarihi kesin bilinmeyen köprünün Roma veya Bizans döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Danışmentli, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılan köprü ziyaretçilerini bekliyor. Halk arasında "Arasta", "Leylekli" ve "Yılanlı" olarak üç isimle anılan köprü, ziyaretçiler tarafından Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'ne benzetiliyor.
Çanakçı Çayı üzerinde ayakta kalmış 4 kemerli köprüden en büyük kemer açıklığına sahip yapı, Türkiye'nin en önemli 100 köprüsü arasında yer alıyor. Mimari yapısı bozulmadan günümüze kadar gelen kesme taştan oluşan yuvarlak tek gözlü köprü, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Köprü adını kemerinin tam ortasında bulunan, üzerinde yılan ve leylek figürüne sahip olan bir kesme taştan alıyor.
"Tarihe ve depremlere meydan okuyor"
İlçe halkından 60 yaşındaki Sedat Urkaya, "Avrupa'da bir Mostar Köprüsü var. Burası da Tokat'ın Mostar Köprüsü'dür. Tarihe ve depremlere meydan okuyor. Tokat ve Niksar'ı çok güzel temsil ettiğine inanıyorum. Turizmle gelişecek bir memleketimiz var. Bu köprüyü görmeyenler pişman olur. Gelip herkesin görmesini isterim. Niksar'ın köprüsü de, camisi de var. Niksar Kalesi, Avrupa'nın ikinci büyük surlarıyla meşhurdur. Diyarbakır birincisidir, ikincisi de Niksar Kalemiz var. Görmek için gelenler bu köprüden geçip fotoğraf çekinmediyse kendilerini yaşamamış kabul etsinler. Burası eskiden bir ova ve tarımla geçinen bir yer. Burada da leyleklerin Çanakcı Deresi'nden topladıkları yılanları yedikleri biliniyor. Burada çok güzel tarım olduğu için Akdeniz iklimi de var. Leyleklerin göç yolu. Leyleklerin simgesi haline gelmiş. Leyleğin ağzındaki yılanla olan figürünü çizip buraya ve tarihe aktarmış, eline koluna sağlık" dedi.
Kadir Tuğzemin ise, "Bu köprü meşhurdur. Leylekli Köprü derler yılan ağzında. Bunu burada gelip izleyen çok oluyor. Hep dışarıdan geliyorlar. Esnaf olduğumuzdan Leylekli Köprü nerede diye soruyorlar" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ın Mostar Köprüsü: Tarihin İzlerini Taşıyan Leylekli Köprü - Son Dakika
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