Tokat'ın Pazar ilçesinde 120 üreticiye devlet katkılı yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Tokat'ın Pazar ilçesinde 120 üreticiye devlet katkılı yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 120 üreticiye yüzde 50 devlet katkılı yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, üreticilerin desteklenerek ekim gerçekleştirildiğini belirtti ve Pazar tarımının gelişimine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

28.06.2024 15:55
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Tokat'ın Pazar ilçesinde 120 üreticiye yüzde 50 devlet katkılı yağlık ayçiçeği tohumu verildiği bildirildi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında ilçede yağlık ayçiçeği üretimi yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, yaptığı açıklamada, tarım ailesi olarak üreticileri destekleyerek ekim gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayçiçeklerinin bal arılarının misafir ettiği güneşe bakan yüzleri ile kendilerini sevindirdiğini anlatan Kapar, "2024 yılı içerisinde 120 üreticimize yüzde 50 devlet katkılı yağlık ayçiçeği tohumu verildi. Teknik personel tarafından fenolojik gözlemleri yapılmaya devam ediliyor. Pazar tarımının gelişiminde üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Tokat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ın Pazar ilçesinde 120 üreticiye devlet katkılı yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ın Pazar ilçesinde 120 üreticiye devlet katkılı yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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