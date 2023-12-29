 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tokat'ın Pazar ilçesinde şehitler için sabah namazında buluşma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ın Pazar ilçesinde şehitler için sabah namazında buluşma etkinliği düzenlendi

Tokat'ın Pazar ilçesinde, şehitler için sabah namazında buluşma etkinliği gerçekleştirildi.

Tokat\'ın Pazar ilçesinde şehitler için sabah namazında buluşma etkinliği düzenlendi
29.12.2023 - 11:37,
Abone Ol

Tokat'ın Pazar ilçesinde, şehitler için sabah namazında buluşma etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Merkez Halilbey Camisi'nde sabah namazı buluşması programı düzenlendi.

Programda, sabah namazının kılınmasının ardından şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in duası yapıldı.

İl Müftü Yardımcısı Haydar Hüyük, katılımcılara teşekkür etti.

Namazın ardından katılımcılara, Pazar Belediyesi tarafından çorba ikramında bulunuldu.

Programa İlçe Müftüsü Ömer Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner, Tokat Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Semih Öğrünç, İlçe Gençlik Koordinatörü vaiz Osman Yılmaz ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik, Tokat, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ın Pazar ilçesinde şehitler için sabah namazında buluşma etkinliği düzenlendi - Son Dakika


12:46
Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:46 Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:28:11. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ın Pazar ilçesinde şehitler için sabah namazında buluşma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement