Tokat\'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

(ANKARA) İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına başladığını duyurdu.
AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından depremin ardından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına başladığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
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