Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Vali Numan Hatipoğlu ve CHP Milletvekili Kadim Durmaz açıklamalarda bulundu. Can kaybının olmadığı belirtildi.

18.04.2024 19:26  Güncelleme: 19:29
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(ANKARA) Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, "Şu anda ekiplerimiz bölgede. Hızlı şekilde durum alıp gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da can kaybının olmadığını bildirdi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bugün saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 18.31'de 3.5 büyüklüğünde bir artçı deprem oldu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, depremin ardından "Şu anda ekiplerimiz bölgede. Hızlı şekilde durum alıp gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

KADİM DURMAZ: "HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK"

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bazı köylerde minareler yıkılmış. Köylerdeki bazı atıl evlerdin damlarında çökme meydana gelmiş. Herhangi bir can kaybımız yok. Tokat, Kuzey Anadolu Fay hattında bulunuyor. AFAD, Valilik ve belediye eliyle depreme dayanıklı kentler oluşturma noktasında çalışmaların yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Tokat\'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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