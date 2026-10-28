Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Erbaa ve Almus ilçelerinde 29 Ekim çelenk töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Erbaa ve Almus ilçelerinde 29 Ekim çelenk töreni yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat\'ın Yeşilyurt, Turhal, Erbaa ve Almus ilçelerinde 29 Ekim çelenk töreni yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Erbaa ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Törenlerde kaymakamlar ve belediye başkanları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program sona erdi.

Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Erbaa ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Yeşim Altın ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Turhal

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ahmet Erbil, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Soysal, Şenyurt Belediye Başkanı Osman İpek, Turhal İlçe Emniyet Müdür Vekili Fazıl Gültekin, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Erbaa

Erbaa ilçesinde de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Remzi Demir ve Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Almus

Almus ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Uğur Kızılboğa ve Belediye Başkanı Bekir Özer çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıYeşilyurt29 EkimGüncelTurhalAlmusErbaaTokatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Kimliklerde büyük değişim İlk olarak memurlar kullanacak Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
15:26
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu
Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 15:32:01. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Erbaa ve Almus ilçelerinde 29 Ekim çelenk töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android