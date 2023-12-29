Tokat\'ın Zile ilçesinde bıçaklı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri köy muhtarı 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezi Yavuz Selim Meydanı'nda karşılaşan Yıldıztepe Köyü Muhtarı Hasan Özer Kabay ile aynı köyden olan ve aralarında husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan Kabay ve Sami Akarsu ile 4 kişiyi Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kabay ve Akarsu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AA muhabirine, olayla ilgili bölgede güvenlik önlemi aldıklarını belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlatılan soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğünü söyledi.