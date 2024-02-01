 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Tokat\'ın Zile ilçesinde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu otomobil devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

01.02.2024 00:11
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde sürücünün köpeğe çarpmamak için manevrası sonucu devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

S.A. (19) idaresindeki 60 ACJ 858 plakalı otomobil, Zile- Çekerek kara yolu Zile çıkışında yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile birlikte araçta bulunan Ö.F.P. (17), D.C. (19), A.F.A. (18) ve M.B. (17) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın, içinde halı saha maçından dönenlerin bulunduğu aracın sürücüsünün, önlerine çıkan köpeğe çarpmamaya çalışırken yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Devlet Hastanesi, Çekerek, Tokat, Hayvanlar, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 01:08:08. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement