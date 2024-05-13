Tokat\'ın Zile ilçesinde sağanak sonrası suların bastığı binaların bodrum katları temizlendi

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Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak sonrası suların bastığı binaların bodrum katları Zile Belediyesi ekiplerinde temizlendi.

İlçede 11 Mayıs 2024 tarihinde sağanak sonucu çok sayıda binanın bodrum katını su bastı.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, AA muhabirine, "Binaların bodrum ve zemin katlarında yüzlerce ev sular altında kaldı. Mevsim normallerinin üstünde başlayan ani yağışlar nedeniyle maalesef çok sayıda vatandaşımız mağdur oldu. AFAD ekipleri ile birlikte sel basan evlerdeki deşarj işlemleri tamamlandı. Zarar ziyan tespit çalışmalarımız devam ediyor. Kaymakamlığımız AFAD ve Belediye olarak mağduriyetleri gidereceğiz." dedi.