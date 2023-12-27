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Tokat'ın Zile ilçesinde yaşam merkezi açıldı - Son Dakika
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Tokat'ın Zile ilçesinde yaşam merkezi açıldı

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde el işleri ve sanatsal faaliyetler için kullanılacak yaşam merkezi törenle açıldı. Köy okulu, yaşam merkezine dönüştürülerek hizmete sunuldu. Vali Hatipoğlu, köylerin boşalmasının en büyük sorun olduğunu belirterek, köy yaşam merkezlerinin köylerin kültürel ve ekonomik anlamda zenginleşmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Tokat\'ın Zile ilçesinde yaşam merkezi açıldı
27.12.2023 - 16:40,
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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde el işleri ve sanatsal faaliyetler için kullanılacak yaşam merkezi törenle açıldı.

Çiftlik köyünü bir süre önce eşi Ayfer Hatipoğlu ile ziyaret eden Vali Numan Hatipoğlu, kullanılmayan köy okulunun yaşam merkezi olarak yeniden düzenlenmesi için talimat vermişti.

Yapılan düzenlemeler sonrası köy okulu, yaşam merkezine dönüştürülerek hizmete sunuldu.

Vali Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, köylerdeki en büyük problemin köylerin boşalması olduğunu, bu nedenle okulların açılması için yeterli öğrenci sayısına ulaşamadıklarını söyledi.

Önlerindeki süreçte bu durumun tersine dönmesini umduklarını dile getiren Hatipoğlu, "Ancak mevcut haliyle köylerimizi kısırlaştırmaktan korumak, kültürel ve ekonomik anlamda zenginleştirmek yine bizim elimizde. Bu kapsamda da köy yaşam merkezleri bir çıkış yolu haline geldi. Binalarımızı daha verimli kullanma anlamında gayretlerimiz var. Bu kapsamda da Çiftlik Köy Yaşam Merkezi'ni oluşturmuş olduk. Burada verilecek kurslarla hem ev ekonomisine hem sanatla ilgili pek çok alanda köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın istifade etmesini amaçlıyoruz. Sadece Çiftlik köyünde değil, tüm köylerimizi daha üretir ve daha gelişir hale gelmesi için uğraşacağız. Çekerek sulaması da Zile'nin ve Tokat'ın kaderini değiştirecek en önemli projelerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Törende kadınların şiir okumalarının ardından yaşam merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

Törene Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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