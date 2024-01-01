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Tokat'ın Zile ilçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ın Zile ilçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişi tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Tokat\'ın Zile ilçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişi tutuklandı
01.01.2024 - 13:01,
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Tokat'ın Zile ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı.

İlçe merkezi Yavuz Selim Meydanı'nda çıkan kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekir A, Ali Ö. ve Dursun Ü, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

29 Aralık'ta yaşanan bıçaklı kavgada Yıldıztepe köyü Muhtarı Hasan Özer Kabay ile Salih Akarsu ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokat'ın Zile ilçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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