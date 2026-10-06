Tokat Niksar Kurudere'de alkollü 2 sürücüye toplam 50 bin lira ceza uygulandı

Tokat Niksar Kurudere'de alkollü 2 sürücüye toplam 50 bin lira ceza uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Niksar ilçesinde Kurudere mevkisinde yapılan trafik denetiminde, alkollü araç kullandığı belirlenen 2 sürücüye ayrı ayrı 25 bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 35 araç ve 42 kişinin sorgulaması yapıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik denetiminde, alkollü araç kullandığı belirlenen 2 sürücüye toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kurudere mevkisinde gerçekleştirilen denetimlerde 35 araç ve 42 kişinin sorgulaması yapıldı.
Kontrollerde, yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen 2 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan ayrı ayrı 25 bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?