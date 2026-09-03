Tokat'ta 49 km'lik yolun 42 km'si trafiğe açıldı - Son Dakika
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Tokat'ta 49 km'lik yolun 42 km'si trafiğe açıldı

Tokat\'ta 49 km\'lik yolun 42 km\'si trafiğe açıldı
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Tokat-Niksar arasındaki 49 kilometrelik bölünmüş yol projesinin 42 kilometresi tamamlandı ve bin 440 metre uzunluğundaki çift tüp tünel hizmete girdi. Kalan 7 kilometrenin 2027'de bitirilmesi hedefleniyor. Proje, Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında ulaşımı kısaltacak, yıllık 2 milyar lira tasarruf sağlayacak.

TOKAT'ta Karadeniz'i, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak olan 49 kilometrelik yol projesinin 42 kilometresi trafiğe açıldı. Güzergahın en zorlu noktasına inşa edilen bin 440 metre uzunluğundaki çift tüp tünel de tamamlandı. Tamamlanan ve yapımı devam eden kısımları havadan görüntülendi.

Dar ve virajlı yapısı nedeniyle kazaların sık yaşandığı Tokat- Niksar güzergahını güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan bölünmüş yol projesinde sona yaklaşıldı. Toplam 49 kilometre olarak planlanan yolun 42 kilometrelik kısmı tamamlanırken, kalan 7 kilometrelik bölümde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Tamamlanan ve yapımı devam eden kısımları havadan görüntülenen proje, Karadeniz'den İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırarak mesafeyi kısaltacak.

'YILLIK 2 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANACAK'

Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, projede gelinen son durum hakkında bilgi verdi. İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan büyük bir yatırımın bitimine şahit olduklarını belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Çift tüp, bin 440 metre olan tünelimizin inşaatı tamamlandı. Yol inşaatımızın yüzde 90'ı bitti. 49 kilometre uzunluğundaki yolun 42 kilometresi tamamlandı. Yolumuzu 2027 yılında hizmete açacağız. Bugüne kadar 12 milyar lira harcama yapıldı, projenin bitişi ile toplam 16 milyarlık bir yatırım tamamlanmış olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Yolumuz açıldığı zaman hem zamandan hem de akaryakıttan yıllık 2 milyar liraya yakın tasarruf sağlayacağız. Güzergahın en zor kısmı bitti. Bu bölge heyelan alanı olduğu için riski bertaraf etmek amacıyla çift tüp tünel inşa edildi."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta 49 km'lik yolun 42 km'si trafiğe açıldı - Son Dakika

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