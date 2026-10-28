Tokat polisi Cumhuriyet'in 103. yılı için yapay zeka destekli klip hazırladı

Tokat polisi Cumhuriyet'in 103. yılı için yapay zeka destekli klip hazırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapsamında yapay zeka desteğiyle klip hazırladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda kent görselleri eşliğinde polislerin bayraklı sandığı taşıyıp bayrak açtığı görülüyor.
Tokat Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.
Tokat Emniyet Müdürlüğünün yapay zeka desteğiyle hazırladığı video, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Klipte kent görselleri eşliğinde polislerin Türk bayrağı bulunan sandığı ellerinde taşıyarak yürümesi ve bayrak açmaları yer alıyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?