Tokat-Sivas Yolunda Kar Yağışı

Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor.
Yağışın yoğunlaşmasının ardından Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.
