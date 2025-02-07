Tokat-Sivas Yolunda Kar Yağışı Etkili

Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
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