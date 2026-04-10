Tokat-Sivas Yolunda Kar Yağışı Etkili

Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte dün başlayan ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan yağışın ardından Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Bölgede yağış sonucu kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı. Kara yolunda kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Tokat Bölge Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.