Tokat\'ta 1000 Badem Fidanı Dağıtıldı

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Tokat'ın Pazar ilçesinde 1000 badem fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakamlık destekleri ile 2025 yılı Badem Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesiyle alınan 1000 adet badem fidanı 13 üreticiye dağıtıldı.

Dağıtım töreninde Kaymakam Ramazan Teke, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Teknik personelin yaptığı incelemeler sonucunda ilçenin iklim koşullarına uyumlu, toprak şartlarına uygun ve verimli olan Ferragnes, Laurence, Ferradual, Nonpereil, Texas, Guara ve Marta isimli 5 çeşit badem Pazar ilçesinde toprakla buluşacak. Dağıtılan bademlerin 25 dekarlık alanda dikimi yapılacak.