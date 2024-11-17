Tokat'ta 15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücünün tahliye kararına tepki - Son Dakika
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Tokat'ta 15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücünün tahliye kararına tepki

Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Efehan Kılıç'ın ailesi, yakınları ve okul arkadaşları bir araya gelerek, kazaya neden olan sürücünün tahliye kararına tepki gösterdi.

17.11.2024 18:16
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Efehan Kılıç'ın ailesi, yakınları ve okul arkadaşları bir araya gelerek, kazaya neden olan sürücünün tahliye kararına tepki gösterdi.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde toplanan kalabalık, "Efehan Kılıç için adalet, böyle olmamalıydı" yazılı dövizler taşıyarak "Efehan için adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Anne Özlem Kılıç (39), Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.

Kılıç, "Hiçbir anne ve babanın buna yüreği dayanamaz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Dışarıda asla ve asla gezmesini istemiyoruz. Dışarıda, Erbaa'da elini kolunu sallayarak kafelerde dolaşmasını asla ve asla istemiyorum. Bir anne olarak burada bütün yetkililere sesleniyorum. Onun cezasını çekmesini istiyorum." dedi.

Erek Caddesi'nde 23 Temmuz'da meydana gelen olayda şehir merkezinden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yönüne giden Ömer Faruk Çetin yönetimindeki 60 FE 007 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeritte ilerleyen 60 AEJ 302 plakalı Efehan Kılıç yönetimindeki motosiklete çarpmış, kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 5 Kasım'da görülen duruşmada mahkeme, sanık Ömer Faruk Çetin'in alkollü araç sürmesi, olayın oluş şekli göz önüne alındığında "Taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğine hükmetmiş, 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vermiş, sanığın yaklaşık 79 gün cezaevinde kaldığını göz önüne alarak tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: AA

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