Tokat\'ta 1500 üniversite öğrencisine çalışma imkanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan Gençlik Programı protokolü kapsamında 1500 üniversite öğrencisine çalışma imkanı sağlanacak.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile İŞKUR Tokat İl Müdürü Bekir Fındık arasında imzalanan protokol kapsamında örgün öğretimde eğitim gören 1500 öğrenci, üniversitenin çeşitli birimleri, fakülteleri ve meslek yüksekokullarında görev alarak hem iş deneyimi kazanacak hem de gelir elde edebilecek.

Yılmaz, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra mesleki becerilerini artırmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirtti.

İŞKUR Gençlik Programı'nın öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasına katkı sağlayacağını anlatan Yılmaz, "Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz kendi üniversitelerinde sorumluluk alarak deneyim kazanacak, öz güvenleri ve iş becerileri gelişecek. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fındık da programın öğrencilere iş tecrübesi ve gelir elde etme fırsatı sunduğunu, katılımcıların çalışmak istedikleri yerleşkelerde görev alabileceklerini kaydetti.

İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler, başvurularını İŞKUR Mobil uygulaması ve İŞKUR e-Şube üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek.