Tokat\'ta bağırsak enfeksiyonu başvurusu 5 bin civarını buldu, 30 hasta tedavi görüyor

TOKAT Valisi Abdullah Köklü, kentte bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 5 bin civarında olduğunu söyledi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, kent merkezinde, 9 Ekim akşamından itibaren yaşanan sağlık sorunlarından kaynaklı başvurulara ilişkin, Tokat Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Vali Köklü, "Tokat'taki tüm hastanelerimize şimdiye kadar 5 bin civarında başvuru oldu. Şu an farklı hastanelerimizde yatarak tedavi gören 30 hasta bulunuyor. Hayati tehlikeleri yok. Yaşadığımız durum halk arasında bildiğiniz üzere bağırsak enfeksiyonu diye geçiyor. Bağırsak enfeksiyonu deyince de akla ilk, su ve yiyeceklerimiz geliyor. Biz daha evvel uyarı yaptık, hani bunun suyla alakalı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Ankara'ya numuneleri gönderdik. Test sonuçları ile ilgili çarşamba günü sonuçları alacağız. O zamana kadar tedbir amaçlı söylüyoruz ki su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var. 'Su kaynaklıdır' demek doğru bir ifade olmaz. Sağlık Bakanlığı'nın, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün analiz sonucu ilimize ulaştığı zaman daha sağlıklı bir neticeye ulaşacağız diye düşünüyorum" dedi.

'ENDİŞE EDİLECEK DURUM GÖZÜKMÜYOR'

Vali Köklü, okullardaki hijyen çalışmasının tamamlandığını da ifade ederek, "Biz dün okullarımızla bu hastalığın bulaşıcı riskini bertaraf edebilme adına tüm okullarımızda ve tüm kamu kurumlarımızda detaylı bir hijyen çalışması yapalım dedik. Öğrenciler varken de bu hijyen çalışması sağlıklı yapılamayacağından bugün okulları ara verdik. Diğer ilçelerimizde herhangi bir sorun yok. Yarın okullarımız devam edecek ama diyelim ki birkaç gün sonra yine bir tehlikeli durum gördük, çok acil bir durum gördük, devlet olarak bu önlemi almaktan biz çekinmeyiz. Ama şu anda çok aşırı endişe edilecek bir durum gözükmüyor" diye konuştu.