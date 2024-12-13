Tokat'ta beton mikserinin devrilmesi ve ardından meydana gelen kaza sonucu 2 kişi yaralandı.
Mahmut İnanır idaresindeki 27 AEB 788 plakalı beton mikseri, Tokat- Sivas kara yolu Geyraz mevkisi Çevre Yolu Kavşağı'nda devrildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen mikserden dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda, Merve Kılıçaslan yönetimindeki 55 AOF 735 plakalı otomobil de şarampole düştü. Yaralanan Kılıçaslan, aynı hastanede tedavi altına alındı.
Yolda ayrıca maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Beton Mikseri Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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