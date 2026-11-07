Tokat\'ta Çamiçi Yaylası mevsimin ilk karıyla kaplandı, çocuklar kartopu oynadı

Tokat'ta Çamiçi Yaylası mevsimin ilk karıyla kaplandı, çocuklar kartopu oynadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niksar'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Niksar'a bağlı Çamiçi Yaylası mevsimin ilk karıyla beyazlarken çocuklar aileleriyle kartopu oynayarak eğlendi.
Fatih YILMAZ/ TOKAT, – TOKAT'ta mevsimin ilk karının düştüğü Çamiçi Yaylası'nda çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynadı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Çamiçi Yaylası, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz örtüsüyle kaplandı. Yaylada kar yağışını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte dışarı çıkarak kartopu oynadı ve eğlenceli vakit geçirdi.
Kaynak: DHA
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