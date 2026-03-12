Tokat\'ta Cenaze Töreni

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaldığı apartta dün ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi.
İlçede belediyeye ait apartta kalan Nihat Yurtsever'in canezesi, işlemlerin ardından İlçe Hastanesi morgundan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yurtsever'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
