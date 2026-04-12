Tokat'ta Deprem Riskine Kentsel Dönüşüm
Tokat'ta Deprem Riskine Kentsel Dönüşüm

12.04.2026 10:50
Tokat'ta deprem riskine karşı 4 mahallede 1157 konut için kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

KUZEY Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Tokat'ta, deprem riskine karşı geniş kapsamlı kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı. Tokat Belediyesi öncülüğünde yürütülen proje kapsamında 4 mahallede toplam 1157 konutun yenilenmesi planlanıyor. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat birinci derece deprem bölgesi. Biz de bunu göz önünde bulundurarak büyük bir seferberlik ilan ettik. Biraz zaman alacak ama sözümüzü tuttuk, kapıyı araladık" dedi.

Tokat'ta, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alması nedeniyle, deprem riski doğrultusunda geniş kapsamlı bir kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Tokat Belediyesi tarafından yürütülen ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatıyla hayata geçirilen proje, kentin 4 önemli mahallesini kapsıyor. Oğulbey, Örtmeliönü, Mehmetpaşa ve Çay mahallelerinde toplam 350 dönümlük alanda uygulanacak dönüşümle, 1157 konutun yenilenmesi planlanıyor. Proje aynı zamanda kentin uzun süredir devam eden altyapı ve ulaşım sorunlarının çözümünü de hedefliyor. Bölgede özellikle dar yollar ve yetersiz altyapı nedeniyle acil durum araçlarının ulaşımında ciddi sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Kaleardı Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm ile birlikte 4 mahallede daha kentsel dönüşüm için proje çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Yazıcıoğlu, "Oğulbey, Örtmeliönü, Mehmetpaşa ve Çay mahallelerini kapsayan çok geniş 350 dönümlük bir alanda kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Buralar tarihi lokasyonun yanında olan çok kıymetli yerlerdir. Hemen kale dibinin karşı tarafında yaklaşık 197 tane tescilli yapımızın dışında birçok yapımızı kendi içinde dönüştüreceğiz. Orada 1157 tane konut var. Bunların tamamı dönüşecek. 357 dönümlük alandan bahsediyoruz. Bunun dışında kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildi. O mahallelerin en büyük sıkıntıları; yol, altyapı ve kaldırım. Yani orada itfaiyenin hatta ambulansın bile ulaşamayacağı yerler var" diye konuştu.

'SÖZÜMÜZÜ TUTTUK, KAPIYI ARALADIK'

Tokat'ın birinci derecede deprem bölgesi olduğunu ifade eden Başkan Yazıcıoğlu, "Bunu da gözeterek büyük bir seferberlik ilan ettik. Biraz zaman alacak bu süreç ama bir yerden başladık. Biz kapıyı araladık. Vermiş olduğumuz sözü tuttuk ve elimizden geldiği kadar da ekip arkadaşlarımızı hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Tabii bakanlık süreçleri var, izinler var, yasal süreçler de var. Tokat'ın en büyük sorunlarından bir tanesi de trafik problemi. Oğulbey Mahallesi'nden başlayıp Çay Mahallesi'ne kadar devam edecek yaklaşık 20 metre genişliğinde, 2,5 kilometre uzunluğunda bir yol planımız var. Bu da Gaziosmanpaşa ve Behzat Caddesi'ne alternatif bir yol olacak. Kale eteklerinde planladığımız 1,5 kilometrelik yani üniversite hastanesinden başlayıp Erenler'den çevre yoluna bağlayacağımız yol var. Tokat'ı sadece 2 caddeye mahkum etmeyip bunu 2 cadde ile de tamamlayarak toplam 4 büyük geniş caddelerle Tokat'ı rahatlatacak alternatif yollar planlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Deprem, Güncel, Tokat, Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu
“Komşu“ Işın Karaca’yı deport etti: Milli bir meseleymiş "Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
08:49
İntihar etmek için cami çatısına çıktı, 2 saatlik çabayla aşağı indirildi
İntihar etmek için cami çatısına çıktı, 2 saatlik çabayla aşağı indirildi
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
