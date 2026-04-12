Tokat\'ta Deprem Riskine Kentsel Dönüşüm

KUZEY Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Tokat'ta, deprem riskine karşı geniş kapsamlı kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı. Tokat Belediyesi öncülüğünde yürütülen proje kapsamında 4 mahallede toplam 1157 konutun yenilenmesi planlanıyor. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat birinci derece deprem bölgesi. Biz de bunu göz önünde bulundurarak büyük bir seferberlik ilan ettik. Biraz zaman alacak ama sözümüzü tuttuk, kapıyı araladık" dedi.

Tokat'ta, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alması nedeniyle, deprem riski doğrultusunda geniş kapsamlı bir kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Tokat Belediyesi tarafından yürütülen ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatıyla hayata geçirilen proje, kentin 4 önemli mahallesini kapsıyor. Oğulbey, Örtmeliönü, Mehmetpaşa ve Çay mahallelerinde toplam 350 dönümlük alanda uygulanacak dönüşümle, 1157 konutun yenilenmesi planlanıyor. Proje aynı zamanda kentin uzun süredir devam eden altyapı ve ulaşım sorunlarının çözümünü de hedefliyor. Bölgede özellikle dar yollar ve yetersiz altyapı nedeniyle acil durum araçlarının ulaşımında ciddi sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Kaleardı Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm ile birlikte 4 mahallede daha kentsel dönüşüm için proje çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Yazıcıoğlu, "Oğulbey, Örtmeliönü, Mehmetpaşa ve Çay mahallelerini kapsayan çok geniş 350 dönümlük bir alanda kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Buralar tarihi lokasyonun yanında olan çok kıymetli yerlerdir. Hemen kale dibinin karşı tarafında yaklaşık 197 tane tescilli yapımızın dışında birçok yapımızı kendi içinde dönüştüreceğiz. Orada 1157 tane konut var. Bunların tamamı dönüşecek. 357 dönümlük alandan bahsediyoruz. Bunun dışında kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildi. O mahallelerin en büyük sıkıntıları; yol, altyapı ve kaldırım. Yani orada itfaiyenin hatta ambulansın bile ulaşamayacağı yerler var" diye konuştu.

'SÖZÜMÜZÜ TUTTUK, KAPIYI ARALADIK'

Tokat'ın birinci derecede deprem bölgesi olduğunu ifade eden Başkan Yazıcıoğlu, "Bunu da gözeterek büyük bir seferberlik ilan ettik. Biraz zaman alacak bu süreç ama bir yerden başladık. Biz kapıyı araladık. Vermiş olduğumuz sözü tuttuk ve elimizden geldiği kadar da ekip arkadaşlarımızı hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Tabii bakanlık süreçleri var, izinler var, yasal süreçler de var. Tokat'ın en büyük sorunlarından bir tanesi de trafik problemi. Oğulbey Mahallesi'nden başlayıp Çay Mahallesi'ne kadar devam edecek yaklaşık 20 metre genişliğinde, 2,5 kilometre uzunluğunda bir yol planımız var. Bu da Gaziosmanpaşa ve Behzat Caddesi'ne alternatif bir yol olacak. Kale eteklerinde planladığımız 1,5 kilometrelik yani üniversite hastanesinden başlayıp Erenler'den çevre yoluna bağlayacağımız yol var. Tokat'ı sadece 2 caddeye mahkum etmeyip bunu 2 cadde ile de tamamlayarak toplam 4 büyük geniş caddelerle Tokat'ı rahatlatacak alternatif yollar planlıyoruz" dedi.