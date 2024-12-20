Tokat'ta Dev Deprem Tatbikatı

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Bölgesel deprem tatbikatında 743 senaryo uygulandı

TOKAT - Tokat merkezli 7.0 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla düzenlenen tatbikatta, 5 ilde 3 bin 636 personel ve 417 araçla, 743 olay sürümü üzerinden afet müdahale kapasitesi başarıyla test edildi.

Tokat ili Niksar ilçesi Çiçekli köyü merkezli 7.0 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden "Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı" yapıldı. Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelebilecek muhtemel bir depreme hazırlık amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında düzenlenen tatbikatta, il ve ilçe afet yönetim merkezleri, sıfırıncı dakikadan itibaren koordinasyon içinde çalıştı. 5 ilin etkilendiği senaryoda, Tokat başta olmak üzere çevre illerden Amasya, Ordu, Samsun ve Sivas da tatbikata dahil edildi. Tatbikat kapsamında 3 bin 636 personel, 417 araç ve 743 olay sürümü üzerinden çalışmalar yürütüldü. Deprem sonrası ilk bilgilendirme SMS'leri gönderilirken, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Tokat Valisi Abdullah Köklü başkanlığında koordinasyon toplantıları yapıldı. Sahada gerçekleştirilen incelemelerde, yıkım alanları ve yardım çadırları ziyaret edildi.

Vali Köklü yaptığı açıklamada, "Tatbikat sırasında acil müdahale ekiplerinin koordinasyonu, iletişim sistemleri ve tahliye süreçleri başarıyla test edilmiştir. Bu tür tatbikatlar, toplumun afetlere hazırlık seviyesini artırmak ve kurumlar arası iş birliği kültürünü geliştirmek açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Afetlere dirençli bir toplum oluşturma hedefiyle gerçekleştirilen tatbikat, hazırlanan tüm senaryoların başarıyla uygulanmasıyla tamamlandı.