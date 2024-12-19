Tokat'ta Dijital Girişimcilik Atölyesi - Son Dakika
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Tokat'ta Dijital Girişimcilik Atölyesi

Tokat'ta gençler, oyun geliştirme ve sanal gerçeklik eğitimi alıyor. 24 katılımcı ile başladı.

19.12.2024 23:34
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Dijital dönüşümde Tokat'tan örnek proje

TOKAT - Tokat'ta düzenlenen "Dijital Girişimcilik: Oyun Geliştirme Atölyesi" ile gençler, sanal gerçeklik ve oyun geliştirme alanında temel beceriler kazanıyor.

Tokat'ta, gençlerin dijital girişimcilik becerilerini geliştirmek ve Türkiye'nin dijital oyun sektöründe ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Dijital Girişimcilik: Oyun Geliştirme Atölyesi" yoğun ilgiyle başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki BİTOKA salonunda gerçekleştiriliyor. 2 Aralık'ta eğitimlerine başlayan atölyeye, yoğun başvurular arasından seçilen 24 genç katılımcı dahil oldu. Katılımcılar, 48 saatlik yoğun eğitim programında "Unreal Engine ile Oyun Geliştirme" ve "XR Uygulama Geliştirme" gibi ileri düzey içeriklerle dijital oyun sektörü hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı yakalıyor.

"Gençleri geleceğin teknolojisi olan sanal gerçeklik konusuna hazırlıyoruz"

Bilgisayar öğretmeni Kemal Özlü, atölyenin gençlere sanal gerçeklik teknolojisiyle oyun geliştirme becerileri kazandırmayı hedeflediğini belirterek, "Oyun oynamayı seven gençlerimizi, bu oyunları üretebilecek seviyeye getirmek istiyoruz. Özellikle sanal gerçeklik teknolojisiyle gençlerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz. Bu kurs, başlangıç seviyesinde olsa da katılımcıları temel kodlama ve sanal gerçeklik uygulamaları geliştirecek bir seviyeye ulaştırmayı amaçlıyor," dedi.

Atölye, Tokat ve çevresinde yerli ve milli yazılımcılar yetiştirerek Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Dijital Girişimcilik Atölyesi - Son Dakika

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