Tokat'ta DOKAP destekli 13 proje için protokol imzalandı - Son Dakika
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Tokat'ta DOKAP destekli 13 proje için protokol imzalandı

Tokat\'ta DOKAP destekli 13 proje için protokol imzalandı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle Tokat'ta uygulanacak 13 projeye ilişkin toplu protokol imza töreni Vali Numan Hatipoğlu, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve uygulayıcı kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi. İmza töreninde, sulama, bitkisel üretim, hayvancılık, turizm ve yeşil yol gibi alanlarda gerçekleştirilecek projeler için DOKAP'ın sağlayacağı 87 milyon 727 bin liralık destek için imzalar atıldı. Vali Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada DOKAP'ın bölgedeki gelişmelere ve hizmetlere devam ettiğini belirtti ve projelerin bölgedeki tarım ve hayvancılığı geliştireceğini vurguladı.

20.05.2024 15:59
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Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle Tokat'ta uygulanacak 13 projeye ilişkin toplu protokol imza töreni Vali Numan Hatipoğlu, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve uygulayıcı kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilik makamında gerçekleştirilen imza töreninde ilde üretim ve istihdam odaklı hazırlanan ve toplam bedeli 106 milyon 930 bin lira olan sulamada 3, bitkiselde 6, hayvancılıkta 2, turizmde 1, yeşil yolda 1 olmak üzere toplamda 13 projeye DOKAP'ın sağlayacağı 87 milyon 727 bin liralık destek için imzalar atıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, DOKAP'ın hem ilde hem bölgede çok değerli gelişmelere, katkılara ve hizmetlere devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan hizmetler için teşekkür eden Hatipoğlu, "Bölgemiz 7 bereketli ovasıyla sulanabilir arazi çeşitliliği ve endemik bitki örtüleri ile her açıdan bambaşka bir özelliğe haiz. Bu anlamda bundan sonra da çalışmalarımızı benzer doğrultuda yapmaya devam edeceğiz. Şu anda desteklenen projeler bölgemizde hem hayvancılığı hem tarımı geliştirici mahiyette projeler. Biz bölgemizde taş üstüne taş koymaya elimizden geldiğince devam edeceğiz. Bu bir ekip çalışması. DOKAP'a, İl Özel idaremize, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Enstitümüze ve destek olan milletvekillerimize teşekkür ederim. Devlet kaynaklarının doğrudan kullanımında en etkin, en verimli yolları bulmak gibi niyetimiz var. Bu çerçevede de bölgemize daha çok kaynak getirmeyle ilgili olarak çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz Projesi, Hakan Gültekin, Karadeniz, Tokat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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