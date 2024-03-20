Tokat'ta bir güzellik merkezi tarafından Down sendromlu kız çocukları ila annelerine ücretsiz cilt bakımı yapıldı.
Down Sendromu Derneği Tokat Şube Başkanı Seyhan Yazıcı Çoluk, AA muhabirine, Down sendromlu bireylerin toplumla birlikte hareket etmesi için çabaladıklarını söyledi.
Bu kapsamda Tuğba Akbaba'nın kendilerine güzellik merkezinin kapılarını açtığını belirten Çoluk, "Annelerimizin ve gençlerimizin ihtiyaçlarına göre planlama oluşturduk. Annelerimiz de çocuklarımız da çok mutlu oldu. Bize destek olan Tuğba Akbaba'ya çok teşekkür ediyorum. Etkinliğimizde 10 aile belirledik. 10 gencimiz var burada." dedi.
Akbaba'nın çok güzel bir uygulama yaptığını dile getiren Çoluk, "Bu, kendisinin sosyal sorumluluk projesi oldu. Bize destek olmak istedi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesi bizim de çok hoşumuza gitti. Hem farkındalık hem de bu çevredeki insanlarda duyarlılık anlamında. Çocuklarımız ve ailelerimiz de mutlu oldu." ifadesini kullandı.
Down sendromlu bir kuzeni olduğunu belirten Tuğba Akbaba, "Bu çocuklar çok özel çocuklar. Annelerin stresli olduğunu düşünerek kendilerini motive etsinler, burada birazcık kendilerine zaman ayırıp çocuklara daha verimli olsunlar diye düşündük. Ailelerimiz çok mutlular. Ben de onları gördüğümde mutlu oldum." diye konuştu.
Down sendromlu çocuğu olan Nazife Dedeoğlu ise etkinlik için memnun olduklarını vurgulayarak, "Seyhan hanım ve Tuğba hanıma teşekkür ederim. Bizim için değişiklik oldu. Kızımın da bakımını yaptılar. O da çok mutlu, sağ olsunlar." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Down Sendromlu Çocuklara ve Annelerine Ücretsiz Cilt Bakımı - Son Dakika
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