Tokat\'ta Erbaa, Turhal, Niksar, Pazar ve Artova\'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Tokat'ın Erbaa, Turhal, Niksar, Pazar, Artova ilçelerinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erbaa'da 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Erbaa Kaymakamlığı tarafından program düzenlendi.

Erbaa Çamlık Tesisleri'nde düzenlenen programa Erbaa Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, kurum müdürleri, il genel meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Program günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu.

Turhal

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Kepçeli ve beraberindekiler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Dernek Başkanı Serkan Kepçeli'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli ve Turhal Belediyesi Başkan Vekili Murat Önal, dernek binasını ziyaret ederek muhtarların gününü kutladı.

Muhtarlar ve protokol düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Niksar

Niksar ilçesinde Muhtarlar Günü Hükümet Konağı önünde düzenlenen programla kutlandı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çimenözü Mahallesi Muhtarı Yurdanur Altuntaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programa Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, il protokolü ve muhtarlar katıldı.

Pazar

Hükümet konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından Pazar Kaymakamı Halaf Demir, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar ve ilçe protokolü, muhtarlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan kısa toplantıda mahalle ve köylerin ihtiyaçları ele alındı. Programın devamında Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar tarafından muhtarlar adına yemek verildi. Yemek sonrası muhtarlara hediyeler takdim edildi.

Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, muhtarların vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, "Köylerimizin ve mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımızla samimi bir ortamda sohbet ederek taleplerini dinledik. Biz de Pazar'da birlikte yönetim anlayışıyla hareket ediyor, mahallelerimizin ihtiyaçlarını ortak akılla çözüyoruz. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, özverili emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Program, muhtarlarla yapılan sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Artova

Artova ilçesinde Muhtarlar Günü, Kaymakamlık organizasyonu ile kutlandı.

Kaymakam Ömer Karadağ, muhtarlar onuruna yemek verdi.

Yemeğe, Artova Belediye Başkanı Ali Güner de katıldı.