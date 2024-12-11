Tokat'ta Feci Kaza: 30 Metreden Şarampole Yuvarlanan Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Tokat'ta Feci Kaza: 30 Metreden Şarampole Yuvarlanan Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat\'ta Feci Kaza: 30 Metreden Şarampole Yuvarlanan Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobille boş araziye giden Okan Meşe ve Seda Nur Gürel, 30 metre yükseklikten yuvarlanan araçtan yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, Meşe'yi kurtardı. Yaralıların durumu iyi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.12.2024 22:29  Güncelleme: 22:31
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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 30 metre yükseklikten yuvarlanan otomobildeki Okan Meşe (30) ve Seda Nur Gürel (29) yaralandı. Güçlükle yola çıkan Gürel'in haber vermesiyle gelen ekipler Meşe'yi de çıkartıp hastaneye götürdü. Kazadan sonra yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza saat 19.00 sıralarında Erbaa ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alptekin Sokak yakınındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Okan Meşe ile arkadaşı Seda Nur Gürel, vakit geçirmek için otomobille boş araziye geldi. Bir süre sonra otomobil, henüz belirlenemeyen sebeple 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Meşe ile Gürel, otomobil düşerken kendilerini dışarı attı. Yuvarlanan otomobil ise alev aldı.

Kazadan sonra güçlükle yukarıya tırmanan Gürel, olay yerine 500 metre uzaklıktaki sitede oturanlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin 10 metre uzağındaki Okan Meşe'yi kurtarmak için çalışma başlattı. 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan Meşe ve Gürel, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Otomobilin ise yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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