Tokat'ta Kar Yağışı Sebebiyle Eğitime Ara Verildi

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TOKAT'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Tokat'ta da etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle Tokat Valiliği taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim, öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.