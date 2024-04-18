Tokat'ta meydana gelen deprem Kayseri'de bir evin duvarlarında hasara neden oldu - Son Dakika
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Tokat'ta meydana gelen deprem Kayseri'de bir evin duvarlarında hasara neden oldu

Tokat\'ta meydana gelen deprem Kayseri\'de bir evin duvarlarında hasara neden oldu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonucunda Kayseri'de ikamet eden Ferdi Yakupoğlu'nun evinin duvarlarında çatlaklar oluştu. Yakupoğlu, evin oturulacak halde olmadığını ve ailesinin risk altında olduğunu belirtti. AFAD'a bilgi verildi.

18.04.2024 22:08
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kayseri'de bir evin duvarlarında hasar oluştu.

Merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden Ferdi Yakupoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikamet ettiği evin duvarlarında depremin ardından çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Ailesinin hemen dışarı kaçtığını öğrendiğini belirten Yakupoğlu, eşinin depremin ardından evin duvarlarında oluşan çatlakların fotoğraflarını kendisine attığını dile getirdi.

Hasar gören evine hızlı şekilde geldiğini anlatan Yakupoğlu, "Bugünkü depremde evim bayağı hasar gördü. Evim şu an oturulacak bir halde değil, 5 çocuğum var. Şu an risk altındayız." ifadelerini kullandı.

Yakupoğlu, AFAD'ı arayarak bilgi verdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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