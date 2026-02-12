Tokat'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 22 Yaralı - Son Dakika
Tokat'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 22 Yaralı

12.02.2026 15:00
Turhal'da öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Zile Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrencileri Turhal ilçesine götüren minibüs, Zile-Turhal kara yolu Emirören köyü yol ayrımında dün R.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

22 kişinin yaralandığı trafik kazası bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde minibüsün otomobile çarpması ve devrilmesi yer alıyor.

Zile Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrencileri Turhal ilçesine götüren H.P. yönetimindeki 60 AGK 983 plakalı minibüs, dün Zile-Turhal kara yolu Emirören köyü yol ayrımında R.K. idaresindeki 60 TD 666 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrilmişti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kazada minibüsteki 22 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, Güncel, Turhal, Tokat, Son Dakika

Tokat'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 22 Yaralı

