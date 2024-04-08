Güncel

Tokat'ta nisan yağmuru beklenirken kar sürprizi

TOKAT - Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tokat'ın bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde nisan yağmurları beklenirken kar yağışı etkili oldu. Yağan kar ve etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Polis ve jandarma ekipleri olası bir kazayı önlemek için gece boyunca yolda devriye attı. Karayolları ekipleri de karla kaplanan yolda sıyırma işlemi yaparak buzlanma ihtimaline karşılık gece boyunca tuzlama çalışması yaptı. Nisan karıyla birlikte çam ağaçlarının beyaza büründüğü Çamlıbel Geçidi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.