Tokat'ta Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi

Tokat\'ta Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okul servisi şoför ve rehber personeline trafik eğitimi verildi. Eğitim, çocuk ve gençlerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla düzenlendi.

09.09.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta okul servisi şoför ve rehber personeline trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlaması münasebetiyle okul çağındaki çocuk ve gençlerin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak, servis sürücüleri ile servis rehber personelinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutmak, karşılaşılabilecekleri muhtemel kazaları en aza indirmek amacıyla verilen eğitime şoför ve rehber personel katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlığında, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Ergün ve İlk Yardım Öğretmeni Eyüp Sezen, Yeşilay Başkanı Cihat Zülfüoğulları ve Umum Servis Odası Başkanı Hüseyin Atasoy'un katılımlarıyla il merkezinde faaliyet gösteren okul servis aracı işletmecileri, şoför ve rehber personele yönelik 198 kişinin katılımıyla trafik eğitimi düzenlendi.

Yeşilyurt'ta İlköğretim Haftası

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 2024-2025 İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak tarafından çelenk sunuldu.

Akabinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona eren çelenk sunma törenine öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA

trafik, Rehber, Eğitim, Güncel, Çocuk, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:08:54. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement