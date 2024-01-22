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Tokat'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde buzlanan yolda meydana gelen trafik kazasında, Abdulmuttalip I. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada 6 yaşındaki Reyyan I. yaralandı ve 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla kaza yerinden çıkarıldı.

Tokat\'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
22.01.2024 - 12:53,
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin buzlanan yolda şarampole devrilmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

İlçe girişinde Abdulmuttalip I. idaresindeki 06 BCL 464 plakalı otomobil, buzlanan yolda kayarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan Reyyan I'yı Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şarampole devrilen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokat'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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