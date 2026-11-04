Tokat\'ta polis okul giriş çıkış saatlerinde çevre ve servis denetimlerini sürdürüyor

Tokat'ta polis okul giriş çıkış saatlerinde çevre ve servis denetimlerini sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların giriş ve çıkış saatlerinde okul çevresi ve öğrenci servislerine yönelik denetimleri sürdürüyor. Parklar, internet kafeler ve metruk binalarda kontroller yapılırken trafik ekipleri de öğrenci servis araçlarını denetliyor.
Tokat'ta polis ekiplerince öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretimin huzur ve güven ortamında devam etmesi amacıyla okulların giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik tedbirlerini artırdı.
Bu kapsamda okul çevreleri, parklar, internet kafeler, umuma açık iş yerleri ve metruk binalarda kontroller gerçekleştiriliyor.
Trafik ekiplerince de öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler yapılıyor.
Kaynak: AA
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