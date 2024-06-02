Tokat\'ta sahipsiz köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuk hala tedirgin

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ekmek almaya giderken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 14 yaşındaki Berat Sunar, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala tedirginlik yaşıyor.

İlçe merkezinde yaşayan Berat Sunar, 19 Şubat 2022'de ekmek almak için gittiği fırının yakınlarında sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Berat, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'nde ameliyat edildi.

Hastanede bir hafta tedavi gören Berat, daha sonra taburcu edildi.

Berat Sunar'ın burnunda saldırı nedeniyle iz kaldı.

"Bir yerden köpek çıkacak diye korkuyorum"

Berat Sunar, AA muhabirine, sahipsiz köpeğin saldırısını 12 yaşındayken yaşadığını söyledi.

Saldırıda yaralandığını anlatan Sunar, "Bir yerden köpek çıkacak diye korkuyorum. Köpek gördüğümde yanaşmamaya çalışıyorum. Hala köpek görünce çekinme oluyor bende. Küçük kardeşim var, belki onun da başına gelebilir böyle bir olay." dedi.

Köpek saldırısı sonrası okul hayatının da olumsuz etkilendiğini dile getiren Berat Sunar, şunları kaydetti:

"Yetkililerden yardım istiyoruz. Devletimiz barınak yapacaktır, buralara (barınak) hayvanları koysunlar. Ben saldırıyı atlattım, belki başkası atlatamayacak. Burnumun üzerindeki iz kalacak. Birçok krem kulandım ama fayda etmedi. Sağdan soldan köpek çıkacak diye korkuyorum. Bir yere tek gitmiyorum."

Babaanne Sevim Sunar da sahipsiz köpeklerin toplatılmasını isteyerek, "Çoluk çocuğu ısırıyor, öyle olur mu? Çocukta korku kaldı." ifadesini kullandı.