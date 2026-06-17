Tokat'ta Seçim İtirazı: Mahkeme Yürütmeyi Durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Seçim İtirazı: Mahkeme Yürütmeyi Durdurdu

Tokat\'ta Seçim İtirazı: Mahkeme Yürütmeyi Durdurdu
17.06.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Zile'de AK Parti ve MHP'nin itirazı sonrası mahkeme, belediye meclis seçimlerini durdurdu.

TOKAT'ın Zile ilçesinde, AK Parti ve MHP'nin belediye meclisinde yapılan komisyon, encümen ve başkan vekilliği seçimlerinde hukuka aykırılıklar bulunduğunu belirterek yaptıkları itirazda, Tokat İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karar sonrası Zile Adalet Sarayı önünde bir araya gelen AK Parti Zile İlçe Başkanı Ahmet Öcbe, MHP Zile İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçı ve belediye meclis üyeleri basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan MHP Belediye Meclis Üyesi Avukat Şamil Dağıstanlıoğlu, nisan ayında yapılan seçimlerde meclis çoğunluğu kullanılarak hukuka aykırı işlemler tesis edildiğini öne sürdü. Dağıstanlıoğlu, "MHP ve AK Parti gruplarının ortak adayları lehine kullanılan oyların bir kısmı hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın geçersiz sayılmıştır. Komisyonlarda ise meclisteki siyasi dağılım gözetilmeyerek muhalefetin temsil hakkı kısıtlanmıştır. Seçimlerin yapıldığı anda tarafımca meclis tutanağı tutulmuş ve yasal haklarımızı kullanarak konuyu yargıya taşımış bulunmaktayız. Bugün gelinen noktada mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Yaşanan sürecin görevi kötüye kullanma suçu yönünden de incelenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Avukat Ahmet Öcbe ise mahkeme kararının gerekçeleriyle iddia edilen keyfiliği ortaya koyduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı avukat vekili olarak suç duyurusunda da bulunduk. Divan yetkilileri ve belediye başkanı ile ilgili tahkikat yürütülmektedir. Bu süreçten sonra belediye meclisinde oluşturulan komisyonların hiçbirisinin geçerliliği bulunmamaktadır. Bizim asıl amacımız, seçmenin iradesinin sağlıklı, hukuka uygun bir şekilde uygulanmasıdır. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ve belediye yetkililerinin İdare Mahkemesi kararına uyarak söz konusu belediye gündem maddeleri ile olağanüstü bir toplantı yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Tokat, Zile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Seçim İtirazı: Mahkeme Yürütmeyi Durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Hastaneye giderken GBT kontrolünde ’ölü’ olduğunu öğrendi Hastaneye giderken GBT kontrolünde 'ölü' olduğunu öğrendi
4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti 4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti
Mardin’de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu Mardin'de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka Ekipler bile inanamadı Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

15:27
Kuralar çekildi RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu
Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:42
Fener’in eşleştiği takım Galatasaray’ın eski yıldızının çıktı
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
13:17
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:49:03. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Seçim İtirazı: Mahkeme Yürütmeyi Durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.