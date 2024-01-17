Tokat\'ta şehit polis çocuğuna sürpriz doğum günü düzenlendi

Tokat'ta polis ekipleri, şehit polis çocuğuna sürpriz doğum günü düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 2 Haziran 2013'te trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın'ın doğum gününü kutlamak için öğrenim gördüğü okula gitti.

Burada öğretmen ve arkadaşlarının katılımıyla Bayın için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi, pasta kesildi.

Etkinlik sonrası Bayın ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler verildi.