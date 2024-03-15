Tokat'ta Semerkant Mahallesi'nde Birlik İftarı Düzenlendi

Tokat'ta birlik iftarı kuruldu
TOKAT - Tokat'ın merkezinde bulunan Semerkant Mahallesi esnafları, Ramazan ayının bereketini bir arada yaşamak amacıyla bin 500 kişilik büyük bir iftar programı düzenledi. Geleneksel hale gelen bu etkinlik, mahalle esnafı ve yerel halk arasında dayanışmayı ve birlik ruhunu pekiştiriyor.
Her yıl Semerkant Mahallesinde kurulan iftar sofrası mahalle sakinlerini bir araya getiriyor. Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen iftar programı, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve mahalle halkı arasındaki dayanışma ve yardımlaşma ruhunu bir kez daha ortaya koydu. Semerkant Mahallesi esnafı, bu anlamlı etkinliği düzenlemek için bir araya gelerek gönüllü çalışmalarını sürdürdü. Hazırlanan leziz yemeklerle dolu iftar sofraları, mahalle sakinlerine sıcak bir ortamda bir araya gelme ve birlikte dualar etme fırsatı sundu.
Mahalle sakinleri, bin 500 kişilik bu özel iftar programının düzenlenmesinde emeği geçen Semerkant Mahallesi esnafına teşekkürlerini ileterek, bu güzel geleneğin devam etmesini diledi.
Semerkant Mahallesi esnafının düzenlediği bin 500 kişilik iftar programı, Ramazan ayının ruhunu en güzel şekilde yansıtan ve mahalle halkını bir araya getiren önemli bir etkinlik olarak kaydedildi.
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