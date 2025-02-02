Tokat'ta Hacı Osman Mahallesi Sağlık Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup karşılaştı.
M.D.E. (20) ile Ö.K'nin (20) bulunduğu motosikletten E.Ç. (17), M.M.D. (19), D.A. (18) ve O.D'ye (17) pompalı tüfekle ateş edildi. Saçmaların isabet ettiği E.Ç, M.M.D, D.A. ve O.D. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
İki zanlının seyir halindeki motosikletin üzerinden ateş ettiği anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı - Son Dakika
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