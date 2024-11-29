Tokat\'ta Tek Kişilik Stand Up Gösterisi

Tokat'ta "Şölen" adlı tek kişilik stand up gösterisi yapıldı.
26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda Cem Eren Öztürk tarafından gerçekleştirilen göteriye seyirciler ilgi gösterdi.
Cem Eren Öztürk, yaptığı açıklamada, "Tek kişilik gösterimize Tokatlı seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Teşekkür ediyorum." dedi.
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