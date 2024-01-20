Tokat\'ta tekstil atölyesi sahipleri sütten peynir üretiyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde tekstil atölyesi bulunan çift, burada aldıkları çiftlikte baktıkları saanen keçilerinin sütünden peynir elde ediyor.

Yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'a yerleşen 56 yaşındaki Alman Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu, Burak Fadıloğlu ile evlendi.

Yaklaşık 10 yıl önce Tokat'ın Niksar ilçesinde tekstil atölyesi kuran Fadıloğlu çifti, burada bir çiftlik de satın aldı.

Çift, 26 saanen keçisi de alarak anlaştığı bir görevliye çiftlikte baktırmaya başladı. Keçilerden elde edilen süt, peynir yapılarak çiftin sahibi olduğu tekstil fabrikasında çalışanlara ikram ediliyor.

Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu, AA muhabirine, çiftliği 3 yıl önce satın aldığını söyledi.

Çiftlikte aronya ve lavanta bahçeleri ile üzüm bağı da bulunduğunu belirten Fadıloğlu, aile dostlarının kendilerine saanen keçisi bakmalarını tavsiye ettiğini anlattı.

Geçen yıl aldıkları keçilerden peynir üretimine başladıklarını dile getiren Fadıloğlu, "26 süt veren keçimiz var. Amacımız bin hayvan beslemek. Bunun sütünü ihraç etmek istiyoruz." dedi.