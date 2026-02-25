Tokat'ın Niksar ilçesinde kanala devrilen hafif ticari araçtaki 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
H.U. idaresindeki 60 AFE 253 plakalı hafif ticari araç, Yolkonak beldesi Katip Gölü yakınlarında kanala devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi N.U. ve 1 yaşındaki çocukları K.E.U. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Bebek Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?