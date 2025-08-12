Tokat'ta Traktör Devrildi: 3 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hüseyin K. idaresindeki 58 DN 859 traktör Gündoğan köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile eşi Güllü K. ve torunları K.A.E, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.