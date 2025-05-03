Tokat'ta Türkçülük Günü Yürüyüşü - Son Dakika
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Tokat'ta Türkçülük Günü Yürüyüşü

Tokat\'ta Türkçülük Günü Yürüyüşü

Tokat'ta Türkçülük Günü'nde Ülkü Ocakları yürüyüş düzenledi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

03.05.2025 18:50
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Tokat'ta, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı üyeleri, mehter takımı eşliğinde Gaziosman Paşa Stadyumu'na kadar yürüdü.

Grup, "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı, tekbir getirdi.

Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanı Oğuzhan Yay, burada yaptığı konuşmada, ülkücülerin ve Türk milliyetçilerinin hiçbir zaman iktidar, makam, mevki hırsı olmadığını belirterek, "Bizim derdimiz memleketimizin, vatanımızın milli birlik ve beraberliğidir." dedi.

Yürüyüşe, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP İl Başkanı Mustafa İpek ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA

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