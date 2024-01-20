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Tokat'ta üretilen çatı çıkış kapağı 6 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
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Tokat'ta üretilen çatı çıkış kapağı 6 ülkeye ihraç ediliyor

Turhal Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada üretilen çatı çıkış kapağı, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi 6 ülkeden alıcı buluyor. Fabrikada günlük 200 ila 220 arasında çatı çıkış kapağı üretilirken, yıllık üretiminin yüzde 60 ila 70'i ihraç ediliyor. Bu durum Turhal ekonomisine yılda 60 ila 70 milyon liralık katkı sağlıyor.

Tokat\'ta üretilen çatı çıkış kapağı 6 ülkeye ihraç ediliyor
20.01.2024 - 14:51,
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Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada üretilen çatı çıkış kapağı, 6 ülkeden alıcı buluyor.

Turhal Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmanın sahibi Recep Demir, AA muhabirine, işletmelerinin 1985 yılında kurulduğunu söyledi.

İşletmelerinde çatı çıkış kapağı ürettiklerini belirten Demir, "Bunun yanı sıra yağmur oluğu aksesuarlarını üretiyoruz. İç piyasanın yanı sıra Balkan ve Asya ülkelerine gönderiyoruz. Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'a ihracat yapıyoruz." dedi.

Önceden inşaat ustalarının ağaçtan kasa yaparak çatıya çıkışın üstünü metal saç ile kapattıklarını anlatan Demir, "Bu da ürünün su sızdırmazlığı konusunda sıkıntılar yaşatıyordu. Ürettiğimiz ürün tek parça olduğu için su sızdırma problemi oluşmuyor. Bu yüzden tercih ediliyor. Fabrikamızda günlük 200 ila 220 arasında çatı çıkış kapağı üretiyoruz. İç pazarda 900 liradan satıyoruz. Yurt dışında ise 40 avrodan alıcı buluyor. Yıllık üretimimizin yüzde 60 ila 70'ini ihraç ediyoruz. Turhal ekonomisine yılda 60 ila 70 milyon liralık katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Recep Demir, Turhal, Tokat, Üretim, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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